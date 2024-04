Adobeの画像生成AI「Firefly」の学習用データセットにMidjourneyなど別の画像生成AIが生成した画像が全体の約5％ほど混入していることが判明

Adobeの画像生成AI「 Firefly 」は、Adobe Stockという写真や映像のライブラリでトレーニングされていることが特徴で、インターネット上の画像を スクレイピング して学習した他の画像生成AIと異なり、商業的にも安全なAIだとAdobeは主張しています。しかし、実際はFireflyの学習したデータセットにMidjourneyなどによって生成された画像が含まれていると、アメリカ経済紙のBloombergが報じています。 Adobe’s AI Firefly Used AI-Generated Images From Rivals for Training - Bloomberg https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-04-12/adobe-s-ai-firefly-used-ai-generated-images-from-rivals-for-training

2024年04月15日 14時00分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1i_yk

