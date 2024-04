2024年04月14日 14時00分 ゲーム

Wii Uのオンラインサービス終了までにスーパーマリオメーカーの未クリアコースをすべてクリアして遊びつくすという試みは成功したのか?



プレイヤーが自由にコースを作成したり共有したり、他人の作成したコースをプレイしたりすることができるという、これまでにない新しいマリオの遊び方を生み出したのが「スーパーマリオメーカー」です。ユーザーの創意工夫溢れるコースは、Wii Uのオンラインサービスが終了することで遊べなくなることが明らかになっていたのですが、その陰で「Wii Uのオンラインサービスが終了する前に未クリアコースをゼロにする」という取り組みが行われていました。



Inside the quest to finish Super Mario Maker’s disappearing levels - The Verge

https://www.theverge.com/2024/4/12/24127340/super-mario-maker-nintendo-wii-u-shutdown





2015年、任天堂がコースを自由に作成・共有・プレイすることができる「スーパーマリオメーカー」をリリースしました。その後、2019年にNintendo Switch向けに続編となる「スーパーマリオメーカー2」が登場。しかし、2021年にはスーパーマリオメーカーのコースをアップロードする機能が終了し、2024年1月には任天堂がWii Uおよびニンテンドー3DSのオンラインサービスを2024年4月に終了すると発表。そのため、これまでユーザーが作成してきたスーパーマリオメーカーのさまざまなコースは、失われてしまう運命となりました。



任天堂がニンテンドー3DSとWii Uのオンラインプレイサービスを2024年4月上旬に終了すると発表 - GIGAZINE





Wii Uのオンラインサービスが終了すると発表されたタイミングで、スーパーマリオメーカーには未クリアのコースが約2万6000種類も存在していたそうです。この未クリアのコースを、Wii Uのオンラインサービスが終了する前にゼロにすることに挑戦したのが、Team 0%というグループ。Team 0%のメンバーのひとりであるルーマルさんは、「発表があった時はかなりがっかりしました」と語っています。



Team 0%の創設メンバーのひとりであるBlack60Dragonさんは、「『スーパーマリオメーカー』は私のお気に入りのゲームで、プレイした思い出がたくさんあります。そのため、ユーザーが作成したコースがすべて永久に削除されることを考えると、とても悲しいです」 「私を含め、多くの人がWii Uでできるだけ多くのアカウントを作成し、お気に入りのコースが永久になくなってしまう前にダウンロードしようと試みています」と語りました。



Team 0%のメンバーのひとりであるLouis_XIXさんによると、Team 0%が「Wii Uのオンラインサービスが終了する前に未クリアコースをゼロにする」という取り組みについて声を上げたところ、多くのゲーマーが協力を申し出てくれたそうです。大半のゲーマーは高難度のコースをクリアできるようなスキルは持っていないものの、比較的簡単なコースをクリアするための人手としては重宝した模様。さらに、Team 0%が取り組みをスタートしたことで、一時的にコミュニティを離れていたトッププレイヤーのモチベーションを再燃させることにも成功したそうです。





Black60Dragonさんは「我々の多くにとって、未クリアのコースをクリアするという目標は、ゲームを送り出すための最善の方法のように感じました」「自分が本当に気に入ったコースを作るのに多大な労力を費やしたのに、誰もプレイしてくれないということがどういうことなのか、私は知っています。すべてのコースを少なくとも1回クリアすることは、非常にやりがいのあることです」と語りました。



未クリアのコースはプロジェクトがスタートした当初は2万6000種類もあったものの、2024年3月の時点で「The Last Dance」と「Trimming the Herbs」の2つにまで減らすことに成功しています。そして、2024年3月15日には「The Last Dance」をクリアすることに成功し、残す未クリアコースはひとつとなりました。





以下は「The Last Dance」をクリアする様子。



The Last Dance (by そう) - YouTube





さらに、「Trimming the Herbs」は不正ツールを使用して作成されたコースであることを、作者が明かしました。これにより「Trimming the Herbs」は未クリアコースのリストから除外されることとなり、スーパーマリオメーカーの未クリアコースはゼロになったそうです。ただし、その後の2024年4月6日にsanyx91smm2さんが「Trimming the Herbs」をクリアすることに成功しています。



Trimming the Herbs has been Beaten [Clear Video] - YouTube





Team 0%のLouis_XIXさんは、「Wii Uのオンラインサービス終了の発表が、効果をもたらしたことは明らかです。サービス終了が明らかになり、多くのスーパーマリオメーカープレイヤーが落胆しましたが、サービス終了までに目標を達成しようとTeam 0%は大いに奮起しました」と語っています。



Black60Dragonさんも「Wii Uのオンラインサービスが終了しなければ、これだけ盛り上がることはなかったでしょう」「オンラインサービス終了が発表される前、Team 0%は未クリアコースの山をコツコツと消化する少数のグループにすぎませんでした。しかし、デッドラインが発表されたことで、全員が未クリアコースをゼロにするという目標実現に奮起しました」と語りました。



なお、Team 0%の新しい目標はスーパーマリオメーカー2で未クリアコースをゼロにすることで、記事作成時点では2019年に作成された全コースをクリアすることに成功し、2020年に作成されたコースのクリアに取り組んでいます。