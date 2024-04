2024年04月12日 13時00分 ソフトウェア

Adobeが動画生成AIのトレーニング用コンテンツ収集のため「動画1分に最大1000円超」の報酬を用意



ジェネレーティブAI「Adobe Firefly」に画像生成だけではなく動画生成を行わせるため、Adobeがトレーニング用のコンテンツ収集に動き出したことをBloombergが報じました。動画提供に対する報酬は、1分につき最高7.25ドル(約1110円)ほどになる可能性があるとのことです。



Adobeの内部文書を入手したというBloombergのブロディ・フォード氏によると、Adobeは写真家やアーティストのネットワークに対して、動画素材の提供(投稿)を求めているとのこと。



求めている動画は、「足や手、眼」といった人体の一部を撮影したような動画だけでなく、歩いているところや喜怒哀楽を表現するところのような、日常の行動を撮影した動画、スマートフォンやフィットネス機器を使っているところなどが含まれ、素材提供者には120ドル(約1万8400円)が支払われるそうです。





フォード氏は「投稿された動画1分に対して、平均で2.62ドル(約400円)、最大で7.25ドル(約1110円)になる可能性がある」と述べていることから、トータルで15分から45分ほどの分量を求めていると考えられます。



フォード氏からのコメント要求に対して、Adobeの広報担当者は、幹部が過去に発言した「動画生成機能を開発中です」というコメントを挙げたとのこと。



なお、AIモデルを作り上げるにあたっては膨大なトレーニング用の素材が必要で、研究者は「2026年までにトレーニング用データが枯渇する」と懸念しています。



「ChatGPT」で知られるOpenAIは、2024年2月に動画生成AI「Sora」を発表していますが、その制作にあたっては、YouTubeから100万時間以上に相当する動画をダウンロードしてトレーニングに用いたことが指摘されています。



