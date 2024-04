2024年04月11日 13時00分 メモ

TSMCの第1四半期の売上高が前年同期比16.5%増の約2兆8000億円に到達、2024年には売上高が20%以上増加し280億~320億ドルの設備投資が見込まれると予想

TSMCが2024年3月分の月例報告を行い、1月から3月にかけてTSMCの売上高は5926億4000万台湾ドル(約2兆8000億円)に到達し、市場の予想を上回る前年同期比16.5%の増収となったことを明らかにしました。



台湾に拠点を置くチップメーカー、TSMCの2024年3月の売上高は1952億1000万台湾ドル(約9300億円)で、前月からは7.5%、前年同月から34.3%増加しました。2024年1月から3月の売上高は前述の通り5926億4000万台湾ドルとなり、前年同期比16.5%増加しています。





TSMCの2023年は4年ぶりの減収を報告するなど不振の年となりましたが、2024年は市場の予想を上回る売上高に達しました。市場関係者によると、1月から3月はハイテク企業にとって年末商戦後の閑散期に当たるそうですが、AIおよびデータセンター向けチップの販売好調がTSMCの収益増に貢献したとのことです。



TSMCはAppleやNVIDIAなどが製品に使用するチップの製造を受け持っており、AI製品の増加などでチップへの需要が急増している昨今、急速に売上を伸ばしています。TSMCは2024年は引き続き堅調な成長を取り戻すと見込んでおり、年間売上高は少なくとも前年比20%成長すると予想しています。





ただし、2024年4月3日に起きた大地震の影響で生産の遅延が危ぶまれており、第2四半期の売上に影響が出る可能性がアナリストから指摘されています。とはいえ、TSMCは「重大な設備に損傷はない」と説明しており、復旧も円滑に進んでいることを報告しているため、アナリストは「第3四半期に売上の大部分を埋め合わせ、通年の成長目標を達成するだろう」と予想しました。



TSMCは台湾だけでなく各国に製造拠点を増設する計画を立てており、4月9日にはアメリカの助成金を受けてアリゾナ州フェニックスに州内3番目の工場を建てることを発表しています。これに関しては「半導体製造に必要な大量の水を水不足に悩まされているアリゾナ州のどこから調達するんだ?」と疑問の声が上がりましたが、州当局者らによると、水の再利用などでまかなうために問題はないとのことです。TSMCは熊本県にも工場を置いており、製造工程の前半をまかなう第二工場も建設中。これに加えて、工程の後半をまかなう第三の工場も建設するとの報道もありました。



TSMCが日本での半導体パッケージング工場の建設を検討中との報道 - GIGAZINE