2024年04月11日 12時10分 ハードウェア

楽天Koboが初のカラー電子書籍リーダー「Kobo Libra Colour」と「Kobo Clara Colour」を4月30日に発売へ



楽天Koboがカラー電子ペーパー「E Ink Kaleido 3」を搭載した初のカラー対応電子書籍リーダー「Kobo Libra Colour」「Kobo Clara Colour」を発表しました。



Kobo Libra Colour:楽天Kobo電子書籍ストア

https://books.rakuten.co.jp/event/e-book/ereaders/kobolibracolour/





Kobo Clara Colour :楽天Kobo電子書籍ストア

https://books.rakuten.co.jp/event/e-book/ereaders/koboclaracolour/





Kobo Libra Colourは「Kobo Libra 2」を踏襲したモデルで、タッチパネルでのスワイプだけでなくページめくりの物理ボタンも使うことで片手操作が可能なモデルとなっています。内蔵ストレージは約32GBです。





Kobo Libra Colourのタッチディスプレイは対角7インチで、解像度は1680×1264ピクセル。画素密度はカラー表示だと150ppi、白黒表示だと300ppiです。カラー電子ペーパーを採用したことでカラー表示ができるようになっただけでなく、別売りのKoboスタイラス2を使ったスタイラス入力にも対応。スタイラス入力で使える色はペン10色+マーカー4色となり、より情報量の多いメモを取ることも可能となります。





Kobo Libra Colourの防水機能はIPX8相当とのことで、風呂やキッチンでも安心して使えるとのこと。本体カラーはホワイトとブラックの2種類用意されています。価格は税込3万4800円で、2024年4月30日に発売される予定です。





YouTuberのDylan Can Read氏は、Kobo Libra Colourの先行レビュー動画を公開しています。



Kobo Libra COLOUR Unboxing and First Impressions | Color Me Impressed - YouTube





パッケージはこんな感じ。





Kobo Libra Colour本体





カラーディスプレイにはバックライトが内蔵されており、カラーはかなり淡い発色に見えます。





Kobo Clara Colourは対角6インチ・E Ink Kaleido 3採用のタッチディスプレイを搭載。解像度は1448×1072ピクセルで、画素密度はカラー表示で150ppi、白黒表示で300ppiとなっています。内蔵ストレージは約16GBです。





Kobo Clara Colourの防水性能はIPX8規格準拠。本体カラーはブラックのみ。価格は税込2万4800円で、2024年4月30日に発売される予定です。





YouTuberのDylan Can Read氏は、Kobo Clara Colourについても以下の先行レビュー動画を公開中。



Kobo Clara COLOUR Unboxing and First Impressions | First Impression: Impressed - YouTube





パッケージはこんな感じ。





カバーも装着して手に持つと、以下くらいのサイズ感です。





カラーディスプレイを表示させたところ。暗いところでも色はついて見えていますがやはり淡い発色でした。