怒りは水に流すより「書き捨てる」べし、イライラを紙に書いてシュレッダーで粉砕すると怒りも消えることが日本の研究で判明



日常生活で感じた怒りを日記帳に書き殴ったり、SNSの投稿にぶつけたりした経験がある人は多いはず。怒りを感じた状況を紙に書き記し、その紙をシュレッダーにかけると怒りがほぼ完全に消え去ることを、名古屋大学の研究者が突き止めました。



Anger is eliminated with the disposal of a paper written because of provocation | Scientific Reports

https://www.nature.com/articles/s41598-024-57916-z



紙とともに去りぬ ~怒りを「書いて捨てる」と気持ちが鎮まることを実証~ - 名古屋大学研究成果情報

https://www.nagoya-u.ac.jp/researchinfo/result/2024/04/post-649.html





過去の研究では、憎んでいる元恋人の忘れ形見を燃やしたり引き裂いたりして破壊することで失恋相手への怒りを忘れることが可能になるなど、負の感情と結びついた物体を捨てることでその感情を放棄する「分離」というアプローチの有効性が示唆されています。しかし、紙に書いて捨てるというもっと簡単な方法について検証した研究はありませんでした。



今回、名古屋大学大学院情報学研究科の川合伸幸教授と、研究当時は博士後期課程学生だった金谷悠太氏は、怒りを感じた状況を紙に書いて捨ててることで、怒りがどのように変化するのかを調べる実験を行いました。





実験に参加した大学生50人は、まず「公共の場での喫煙」などの社会問題をテーマにした小論文を書かされました。そして、研究チームはその小論文に「教養のある人がこんな考え方をするとは信じられません。この人が大学にいる間に何かを学べることを祈ります」といったコメントと低評価を付けてこき下ろし、被験者を挑発しました。



その後、被験者は自分の小論文をけなされたことを客観的に紙に書くよう指示され、その紙をシュレッダーで裁断して捨てるグループと、透明なプラスチックケースに入れて保管するグループに分けられました。





そして、被験者の感情を「正と負の感情表(Positive and Negative Affect Schedule:PANAS)」という指標で評価し、「実験開始前」「挑発後」「紙に書いた後」の3回に分けて怒りを測定して比較したところ、紙を処分したグループは怒りがほぼ完全に消え去ることがわかりました。



以下は、PANASで評価した自己申告による「怒り得点」の推移を表した図で、左が紙をくしゃくしゃに丸めてゴミ箱に捨てる「実験1」の、右がシュレッダーで細断する「実験2」のグラフです。いずれの実験でも、怒りを書いた紙を処分したグループ(Disposal)は、怒りが安静時(Baseline)のレベルまで減っていたのに対し、紙を保持したグループ(Retention)はそれほど怒りが低下しなかったことが示されています。





この結果について、川合教授は「私たちは、この方法で怒りをある程度抑制できると予想していましたが、怒りがほぼ完全に解消されたことには驚きました」とコメントしました。



紙に書いて捨てると怒りが鎮まるのには、「逆方向の呪術感染(backward magical contagion)」という現象が関連しているのではないかと、研究チームは考えています。「逆方向の呪術感染」とは、髪の毛などある個人にまつわる物体に対して行われた行動が、その個人に影響を及ぼすという信念です。



認知科学の分野では、ゴキブリが近くを通った食べ物を汚いと感じる「呪術感染」や、有名ミュージシャンが着た衣服が高値で取引されるような「セレブリティ感染」といった心理現象が確認されていますが、怒りを書いた紙を自分の手で処分することで、これが逆向きに作用する可能性があるとのこと。





似たような概念として、捨てたい感情を封じた皿を割る愛知県の清洲山王宮日吉神社の「はきだし皿」が紹介されています。



研究チームは、「職場や家庭で簡単に怒りを抑制できるようになるこの手法は、親が子どもに向ける怒りの管理といった形で、日常のさまざまな状況で役立つ可能性があります」と論文に記しました。