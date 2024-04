2024年04月11日 12時15分 メモ

日本とアメリカによる共同AI研究パートナーシップ発表、NVIDIA・Arm・Amazon・Microsoftなどが170億円相当の資金を提供



2024年4月8日に渡米した日本の岸田文雄首相は、アメリカのジョー・バイデン大統領と日米首脳会談を行い、さまざまな分野での日米の連携強化について協議しました。この中で、日本企業とNVIDIA・Arm・Amazon・Microsoftといった大手IT企業が1億1000万ドル(約170億円)の資金提供を行う、産学連携の共同AI研究パートナーシップが発表されています。



日本の広島で開催されたG7首脳サミットに合わせて開始された、量子コンピューティングと半導体工学における画期的な大学と企業の戦略的パートナーシップを基盤に、アメリカおよび日本政府が新たな共同AI研究パートナーシップを発表しました。パートナーシップではNVIDIA、Arm、Amazon、Microsoftといった大手IT企業と、日本企業によるコンソーシアムが1億1000万ドル(約170億円)相当の資金援助を行うことが発表されています。



今回のパートナーシップにより、ワシントン大学と筑波大学、カーネギーメロン大学と慶応技術大学が提携し、AI研究開発や最先端技術における日米の世界的リーダーシップが強化されることが期待されます。他にも、日本の産業技術総合研究所(AIST)とNVIDIAの間でAIおよび量子コンピューティング技術における協力関係が結ばれ、コンピューティングと開発の分野における協力の可能性が模索されます。





また、アメリカのエネルギー省と日本の文部科学省との間でハイパフォーマンスコンピューティングとAIに関する新しいプロジェクト協定が結ばれました。他にも、アルゴンヌ国立研究所と理化学研究所との間でも、科学のためのAIに関する新しい覚書が取り交わされます。



さらに、さくらインターネットやソフトバンクといった日本のIT企業にNVIDIA製GPUを提供し、日本のAI基盤モデル開発企業にGoogleやMicrosoftなどがコンピューティングリソースを提供するなど、生成AIの基盤モデル開発に向けた日米企業の協力も進められることとなります。



パートナーシップ発表前の2023年12月、NVIDIAのジェンスン・フアンCEOは岸田首相と会談した際に「NVIDIA製GPUを日本に向けて優先的に供給していくために最善を尽くす」と発言していました。



なお、日米の共同AI研究パートナーシップの発表に先んじて、Microsoftが日本国内のAIおよびクラウド基盤強化に4400億円を投資することを発表しました。



