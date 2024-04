混ぜご飯に小えび入りかき揚げをのせた「どん兵衛 天ぷらむすび」をファミリーマートで買ってみた

・関連記事

ジューシーな「紅生姜天」がたまらない「日清のどん兵衛 赤鬼紅生姜天そば」試食レビュー - GIGAZINE



味はそのままに高たんぱく質と糖質30%オフでヘルシーになった「日清のどん兵衛PRO 高たんぱく&低糖質 きつねうどん」試食レビュー - GIGAZINE



「カップのどん兵衛よりうまい!」どん兵衛の袋麺版が爆誕したのでカップめん版と食べ比べてみた - GIGAZINE



「最強」と銘打たれたどん兵衛「日清の最強どん兵衛 きつねうどん&かき揚げそば」を食べてみた - GIGAZINE



2024年04月10日 22時30分00秒 in 試食, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article here.