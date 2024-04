Apple Vision Proを購入した一部のユーザーが「目の腫れ・頭痛・首の痛みに悩まされている」と報告

2024年2月2日に発売されたヘッドセット型デバイスの Apple Vision Pro を使用する一部のユーザーが「目の腫れや頭痛、首の痛みなどに悩まされている」との不満を漏らしていることが報告されています。 Some Apple Vision Pro users suffer black eyes, headaches and neck pain - MarketWatch https://www.marketwatch.com/story/some-apple-vision-pro-userssufferblack-eyes-headaches-and-neck-pain-626291fc

2024年04月10日 10時42分00秒 in ハードウェア, Posted by log1r_ut

