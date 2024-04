ロシアのプーチン大統領がPlayStation 5やXbox Series Xと競合するゲーム機の開発を命じる

Создание системы производства игровых консолей в РФ может занять до десяти лет и потребовать 5–10 млрд руб. вложений https://www.kommersant.ru/doc/6595900 Putin Wants Russia To Make PlayStation And Xbox Competitor https://kotaku.com/putin-russia-consoles-playstation-xbox-1851388516 ロシアの日刊全国紙であるKommersantの報道によると、ロシア政府が「据え置き型および携帯型ゲーム機の生産を組織する問題を検討する」という命令を下したとのこと。Kommersantに情報を提供した人物によると、ロシア最大のソーシャルネットワーキングサービスである VKontakte がプロジェクトの主な責任者となり、ゲーム機の製造はロシア最大のセットトップボックス開発会社であるGS Groupが担当することとなるそうです。 この命令の一環として、VKontakteとGS Groupは2024年6月15日までにロシアの一般消費者向けに家庭用ゲーム機および携帯ゲーム機の両方を生産する責任を負うこととなる模様。 なお、今回の命令の追加措置として、VKontakteとGS Groupに対して「ゲームやプログラムをユーザーに配信するためのオペレーティングシステムとクラウドシステムの作成」という任務も課せられています。

