従来の技術だと2時間はかかるところわずか4分で高解像度の脳画像を撮影するMRI「イズールト」が開発される

・関連記事

MRIの解像度を従来より6400万倍向上させる技術が登場 - GIGAZINE



こっそり持ち込んだ拳銃がMRIの磁力で暴発して所持者が死亡する事故が発生 - GIGAZINE



片頭痛を持つ人の脳には特殊な変化が起きていることが高解像度MRIで明らかに、診断や治療に役立つ可能性 - GIGAZINE



MRIスキャンをAIで高速化する技術「fastMRI」でスキャン時間を4分の1にまで短縮できたとFacebookが発表 - GIGAZINE





2024年04月05日 16時00分00秒 in ハードウェア, Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article here.