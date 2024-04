Amazonのマーケットプレイス業者にジャンク品を返送する詐欺返品が急増中、「Amazonの返品ポリシーは詐欺をする顧客に有利すぎる」との指摘

インターネット通販大手のAmazonでは、顧客の利便性向上のために返品の際の手続きやルールを簡便化しています。しかし、 Amazonマーケットプレイス では、出品者に対しジャンク品を返送する「詐欺返品」が相次いでいることが報告されています。 Amazon Sellers Plagued by Surge in Scam Returns - WSJ https://www.wsj.com/business/retail/amazon-sellers-plagued-by-surge-in-scam-returns-04c86665

・関連記事

Amazonを狙った返金詐欺により数千億円規模の損害が発生しているとの報道、TikTokやReddit上で詐欺グループがメンバーを募る事態に - GIGAZINE



Amazonマーケットプレイスで購入した高価なレンズを受け取れずAmazon返金保証まで拒否される詐欺手口とは? - GIGAZINE



Amazonでカメラを売った写真家が「カメラ本体と代金30万円を両方失う」という事例が発生 - GIGAZINE



Amazonにバレることなく2年間もKindle電子書籍で売れ行きを偽装して不当に2億円以上を荒稼ぎしたプログラマが登場 - GIGAZINE



「iPhone 6sを買ったら粘土が届いた」とAmazonで大炎上している事態の真相とは? - GIGAZINE

2024年04月05日 19時00分00秒 in ネットサービス, Posted by log1r_ut

You can read the machine translated English article here.