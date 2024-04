2024年04月04日 23時00分 食

世界で最も高価なスパイス「サフラン」が高価な理由とは?



サフランは非常に高価なスパイスであり、「世界で最も高価なスパイス」とも呼ばれています。そんなサフランの栽培方法や歴史についてまとめてみました。



サフランを料理に使うと、黄色く鮮やかな発色を作り出すことができます。このため、サフランライスやパエリアなど見栄えのいい料理を作るために重宝されています。





しかし、サフランはかなり価格が高いため、常用しにくいのが難点。例えば、Amazon.co.jpではS&Bのサフラン0.4g入りの瓶が5個セットで3409円で売られています。



一方で、サフランと同じく黄色い色を出すために使われるターメリック(ウコン)の場合、14g入りの瓶が4個セットで税込998円で売られています。1g当たりの価格にそろえると、サフランは1g当たり約1705円、ターメリックは1g当たり約14円で、120倍以上の価格差があることが分かります。



サフランが高い理由は、その収穫方法にあります。サフランは「サフランの花の雌しべ」なのですが、1kgのサフランスパイスを収穫するには17万個の花が必要です。また、サフランの雌しべは手作業で収集する必要があるほか、収穫可能な期間が数日間しかないという問題もあります。これらの用意が重なってサフランは高価なスパイスとなっているわけです。





そんな高価なサフランの歴史は紀元前2300年頃にまでさかのぼります。メソポタミア文明最初の統一王朝「アッカド王国」の歴史を記したサルゴン伝説には、アッカド王国を創始したサルゴン1世の出身地について「サフランの都市」と記しているとのこと。また、2022年に発表された研究ではサフランの品種改良が紀元前1700年頃にギリシャで始まったことが示されています。



なお、日本一のサフラン生産量を誇る大分県竹田市では、「室内でサフランの花を咲かせる」という独特の生産手法を採用しています。竹田産サフランは、有効成分の量が外国産サフランの数倍におよぶとのこと。竹田市のサフラン栽培方法の詳細は、以下のリンク先で確認できます。



