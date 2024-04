Appleが家庭用ロボットの開発を検討中であると報じられる

Apple exploring personal home robots: report https://www.cnbc.com/2024/04/03/apple-exploring-personal-home-robots-report.html Apple's next big thing could be a home robot https://appleinsider.com/articles/24/04/03/apples-next-big-thing-could-be-a-home-robot Bloombergが関係者からの話として報じたところによると、Appleはパーソナルロボット市場への参入を検討しており、ハードウェアエンジニアリング部門と人工知能・機械学習グループにパーソナルロボットの研究を監督させているとのこと。実現すれば、Appleの「次なる目玉」の一つとなる可能性があるといいます。

・関連記事

「Apple Car」開発プロジェクト年表、誕生から頓挫まで - GIGAZINE



Apple Vision Proを使ってジェスチャーでロボットを操作してドアノブを開けたり物を拾ったりする技術が開発される - GIGAZINE



1時間に200台のiPhoneを自動で分解するAppleのロボット「Daisy」にYouTuberが潜入取材 - GIGAZINE



Appleのティム・クックCEOが自動車以外も含めた「自律システム」の開発に注力していると発言 - GIGAZINE





2024年04月04日 10時55分00秒 in ハードウェア, Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article here.