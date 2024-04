2024年04月03日 20時00分 サイエンス

「ストリーミング配信の成長によって音楽の歌詞は50年前よりもシンプルになり繰り返しが多くなっている」との研究結果が示される



1970年から2020年の間にリリースされたのべ1万2000曲もの英語のラップやカントリー、ポップスなどの歌詞を分析したところ、より新しくなるにつれて曲の中で使われる単語の数が減り、歌詞がシンプルになりつつあることや、同じ歌詞が繰り返されることが多くなっているとの研究結果が示されています。



Song lyrics have become simpler and more repetitive over the last five decades | Scientific Reports

https://www.nature.com/articles/s41598-024-55742-x





Music: Song lyrics have become simpler and mo | EurekAlert!

https://www.eurekalert.org/news-releases/1038897



Song Lyrics Have Become Angrier, Simpler and More Repetitive, Scientists Find | Smart News| Smithsonian Magazine

https://www.smithsonianmag.com/smart-news/song-lyrics-have-become-angrier-simpler-and-more-repetitive-scientists-find-180984061/



オーストリア・インスブルック大学のエヴァ・ザンゲル氏らの研究チームは、オンライン歌詞サイト「Genius」に投稿された、1970年から2020年までの間にリリースされた英語のラップやカントリー、ポップス、R&B、ロックの曲のそれぞれ2400曲、合計1万2000曲の歌詞を分析し、音楽の内容や構成が年を経るごとにどのように変化しているかを調査しました。



分析の結果、時間の経過とともに歌詞がシンプルで理解しやすくなっていることが判明。特にラップやロック調の曲では、曲の中で使われる単語の数が減少していることが明らかとなりました。



ザンゲル氏は「ラップは歌詞が極めて重要な音楽ジャンルの一つです。今回数多くの曲の歌詞を分析しましたが、このジャンルの語彙(ごい)の豊かさは、時間とともに減少していることがわかりました。これは現代のラップがセリフや韻を踏む傾向にあるからだと考えています」と述べています。





さらに、複数のジャンルにわたって曲中の歌詞が繰り返されることが多くなっていることも報告されています。その結果、歌詞が全体的にシンプルになっているとのこと。研究チームは「この傾向は、ストリーミング配信などでリスナーの注目を集めることが重視されるようになった結果」と推測しました。



また、歌詞が年数の経過とともにより感情的で個人的なものになる傾向があることも明らかとなっており、カントリーを除く全ての音楽ジャンルで「mine」や「me」などの代名詞が登場する回数が顕著に増加しています。加えて、ラップでは感情的にポジティブな言葉とネガティブな言葉の両方の使用が増加し、R&Bやポップス、カントリーソングではネガティブな歌詞の使用が増加しました。



研究チームはさらに「Genius」の歌詞の閲覧回数を分析しました。すると、古いロックソングの歌詞は新しいロックソングの歌詞よりも多く閲覧される傾向にあるものの、カントリーソングの場合は新しい曲の方が閲覧回数が多いことが判明しました。研究チームはこの傾向について「ロックソングのリスナーは古い曲の歌詞を好み、カントリーソングのリスナーは新しい曲の歌詞を好む可能性があることを示しています」と述べました。





これまでの調査で、音楽ストリーミングサービスのSpotifyでは、リスナーの約25%が最初の5秒で曲をスキップすることが明らかとなっています。ザンゲル氏は「曲のはじめの10秒から15秒は、その曲をスキップするかどうかの判断に大きく関わります。そのため、リスナーの興味を引くための競争が過熱する中で、同じ歌詞が何度も繰り返される曲が優位に立つのかもしれません。今の時代、覚えやすい歌詞の曲が定着する傾向にあります」と語っています。