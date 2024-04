獄中死したナワリヌイ氏のかたきを取る目的でハッカー集団がロシアの刑務所システムに侵入して受刑者のデータベースを盗み出す

2024年2月にロシアの反体制派指導者だったアレクセイ・ナワリヌイ氏が収監されていた刑務所で死亡してから数時間後、ロシアの反体制派に賛同するハッカー集団が刑務所をハッキングし、受刑者のデータベースを盗み出したと報じられています。 Exclusive: Hackers stole Russian prisoner database to avenge death of Navalny | CNN Politics https://edition.cnn.com/2024/03/31/politics/navalny-russian-prisoner-database-hack/index.html アレクセイ・ナワリヌイ氏は、ウラジーミル・プーチン大統領による政権を批判し、大規模な反体制運動を展開していました。2014年には「進歩党」を結成して政治に参加しましたが、2021年に身柄を拘束され、刑務所に収監されました。そして、2024年2月にナワリヌイ氏を収監していた刑務所は、ナワリヌイ氏が死亡したことを発表しました。

2024年04月02日 11時03分00秒 in メモ, セキュリティ, Posted by log1i_yk

