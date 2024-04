IEEEの学会誌が「1972年のアダルト雑誌のヌード写真」を使った論文を禁止へ

In today's email from the IEEE Computer Society pic.twitter.com/WktrFRvVDK

電気・電子工学分野で世界最大の学会であるアメリカの 電気電子学会(IEEE) が、1972年に発刊された成人向け雑誌・プレイボーイに掲載されたヌードモデルの レーナ・フォセーン 氏の写真を使用した論文の受理の停止を発表しました。当該画像は、長らく情報技術におけるデジタル画像処理の標準テスト画像として使われてきましたが、かねてから「アダルト雑誌の写真を学術的な場で使用するのは女性への配慮が欠けている」との批判がなされていました。 Playboy image from 1972 gets ban from IEEE computer journals | Ars Technica https://arstechnica.com/information-technology/2024/03/playboy-image-from-1972-gets-ban-from-ieee-computer-journals/ IEEEが論文への使用を禁止したのは、1972年の「 プレイメイト 」としてプレイボーイの見開きページを飾ったレーナ・フォセーン氏の画像です。

2024年04月01日 15時00分00秒 in メモ, Posted by log1l_ks

