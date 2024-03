古代ヨーロッパで牛は食肉目的ではなく「糞」のために飼育されていた

Cattle in The Earliest European Cities Weren't Bred as Food : ScienceAlert https://www.sciencealert.com/cattle-in-the-earliest-european-cities-werent-bred-as-food トリピーッリャはウクライナのキエフにある村落の名前で、紀元前4300~4000年にさかのぼる ククテニ・トリピーッリャ文化 に属する古代の巨大集落の遺跡が発掘されています。一部の専門家は、トリピーッリャ文化の成立はメソポタミアの都市化よりもさらに古く、トリピーッリャがヨーロッパ最古の都市であると考えています。以下の画像は、ドイツのキール大学のスザンヌ・ベイヤー氏が示した、トリピーッリャの都市を再現したイラスト。

ウクライナのキエフにある村落である トリピーッリャ (トリポリ)は、ヨーロッパ最古の都市とされる先史時代の遺跡があることで知られています。当時の古代トリピーッリャには、非常に洗練された牧草地と食物があり、その社会システムの重要な部分を牛が占めていました。しかし、牛は食肉のためではなく、主に糞(ふん)を使用するために飼育されていたことを古生態学者の研究グループが示しています。 PNAS https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2312962120 Europe's earliest cities relied on fertilizer and plant protein, isotope analysis shows https://phys.org/news/2023-12-europe-earliest-cities-fertilizer-protein.html

2024年03月29日 08時00分00秒 in サイエンス, Posted by log1e_dh

