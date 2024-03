サポートが打ち切られたルーターやIoTデバイスを介してサイバー犯罪に使用される約4万件ものボットネットが発見される

テクノロジー企業「 Lumen 」のサイバーセキュリティー部門・Black Lotus Labsの研究チームが、サポートの終了した SOHO ルーターとIoTデバイスを標的としたボットネットを約4万件発見したと報告しています。 The Darkside of TheMoon - Lumen https://blog.lumen.com/the-darkside-of-themoon/

・関連記事

Log4jライブラリのゼロデイ脆弱性「Log4Shell」で脆弱なサーバーを標的にした攻撃が続発中、仮想通貨マイナーのインストール・ボットネット拡散・データ盗難などやりたい放題 - GIGAZINE



FBIが世界中のネットワーク機器にリモートアクセスしてロシア製マルウェアを削除したことを発表 - GIGAZINE



3200以上のアプリでTwitterのAPIキーが流出していることが判明、アカウント乗っ取りも可能 - GIGAZINE



MicrosoftがVBScriptを段階的に廃止へ、マルウェアの配信をブロックするため - GIGAZINE



FBIが中国政府支援のハッキング集団「ボルト・タイフーン」のサイバー攻撃用ボットネットの解体に成功したと発表 - GIGAZINE

2024年03月27日 21時00分00秒 in ソフトウェア, セキュリティ, Posted by log1r_ut

You can read the machine translated English article here.