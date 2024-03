2024年03月25日 11時45分 メモ

スティーブ・ジョブズの名刺が2700万円以上で落札される



2011年に亡くなったAppleの共同創設者であるスティーブ・ジョブズがサインをした名刺がオークションに出品され、18万1183ドル(約2740万円)という価格で落札されました。



この名刺は1983年に発行されたもので、Appleの社名は「Apple Computer」の頃でした。名刺に書かれているリンゴのロゴは現在のような単色ではなく、虹色なのが特徴。ジョブズの肩書きは「Chairman」と「Board of Director」になっており、その横に黒インクでジョブズ自身によるサインが書かれています。





RR Auctionには過去にもジョブズの名刺が出品されたことがありました。この名刺にはサインが書かれていませんでしたが、当時のApple Computerのエンジニアやプログラムマネージャーなどの社員の名刺とセットで1万2905ドル(約195万円)で落札されています。





今回落札された名刺は、比較的良好な状態ではあるものの、全体的に黄ばみがあり、一部にはテープを貼った跡のような汚れがわずかにあるとのこと。ただし、この名刺はトレーディングカードの真贋(しんがん)鑑定組織として知られるPSAによる鑑定を受けており、「GEM-MT 10」という最高グレードの状態評価を下されています。そのため、18万ドル以上という価格がついたと考えられます。





なお、RR Auctionによれば、ジョブズのサイン入り名刺でPSAによる鑑定で認定されたものは5枚もないそうです。