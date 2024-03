CLAMP×Netflixがグリム童話を大胆リブートしたアニメ「グリム組曲」予告編公開

・関連記事

2024年春開始の新作アニメ一覧 - GIGAZINE



「森」がフィクションの舞台として魅力的な理由とは? - GIGAZINE



誰もが知るグリム童話を大人向けホラーにアレンジした「Gretel & Hansel」予告編が公開中 - GIGAZINE



CLAMP描きおろしのカードキャプターさくらイラストを完全フィギュア化した「木之本桜 Stars Bless You」 - GIGAZINE



2024年03月23日 12時46分00秒 in 動画, アニメ, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article here.