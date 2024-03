電動自転車のバッテリーを安価で大容量な改造品に交換することがインドネシアで流行中

電動自転車のバッテリーを安価な自作品に交換する業者がインドネシアで増加しています。バッテリーに関する規制がないインドネシアで広がる自作バッテリーに、専門家は安全性への懸念を示しています。 Indonesia’s e-bike shops are building their own batteries https://restofworld.org/2024/homemade-ebike-battery-indonesia/

2024年03月23日 08時00分00秒 in ハードウェア, 乗り物, Posted by log1p_kr

