2024年03月18日 12時10分 メモ

SpaceXはスパイ衛星ネットワーク構築のため18億ドルの契約をアメリカ政府情報機関と交わしていた



民間宇宙企業として宇宙飛行ミッションや衛星ネットワーク構築に取り組んでいるSpaceXが、アメリカ政府の情報機関・国家偵察局(NRO)との間で、スパイ衛星ネットワーク構築のために18億ドル(約2690億円)の契約を結んでいたことを、ロイターが関係者筋の情報として報じています。



Exclusive: Musk's SpaceX is building spy satellite network for US intelligence agency, sources say | Reuters

https://www.reuters.com/technology/space/musks-spacex-is-building-spy-satellite-network-us-intelligence-agency-sources-2024-03-16/





スペースXが米のスパイ衛星網構築、情報機関と契約=関係者 | ロイター

https://jp.reuters.com/world/us/FMVZKLLKWZMTXIENP6ZA7L54WA-2024-03-17/



SpaceX is reportedly building a network of spy satellites for US intelligence - The Verge

https://www.theverge.com/2024/3/16/24103172/spacex-starshield-spy-satellite-network-us-intelligence-classified-contract





ロイターは5人の関係者から得た情報として、SpaceXの提供する衛星ネットワークサービス・Starlinkの軍事版にあたる「Starshield」の事業部と国家偵察局が、2021年に数百基規模のスパイ衛星ネットワークを構築する契約を18億ドルで交わしたと報じています。



2023年2月にWall Street Journalが報じた「SpaceXが2021年に匿名の政府機関と18億ドル規模の機密契約を結んだという文書を入手した」という一件が国家偵察局との契約だったことが、今回のロイターの報道により明らかになった形です。



Elon Musk’s SpaceX Forges Closer Ties With U.S. Spy and Military Agencies - WSJ

https://www.wsj.com/tech/musks-spacex-forges-tighter-links-with-u-s-spy-and-military-agencies-512399bd





「Starshield」については2023年9月に、国防総省や宇宙軍との契約締結が明らかになっています。



イーロン・マスクのSpaceXが軍事版Starlinkである「Starshield」の契約をペンタゴンと締結 - GIGAZINE



by Rawpixel Ltd



SpaceXの構築するスパイ衛星ネットワークが完成すれば、アメリカ政府やアメリカ軍の情報収集能力は飛躍的に高まり、世界中のほぼすべての場所を監視して隠れている目標を迅速に見つけられるようになるとみられます。



ただし、スパイ衛星ネットワークがいつごろ完成するのかは不明だとのこと。





なお、中国も2万基規模の低軌道衛星ネットワーク、コードネーム「GW」の構築を目指していることがわかっています。GW計画にあたり、中国は「Starlinkの打ち上げた人工衛星には攻撃能力があるが、GWによって攻撃を防ぐことができる」と主張しています。



なんと中国が1万2992基の低軌道衛星ネットワークを構築してStarlinkの人工衛星を妨害する可能性大、「Starlink衛星は他の衛星を破壊できる」と主張 - GIGAZINE