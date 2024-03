2024年03月15日 11時33分 モバイル

Googleの年次開発者向け会議「Google I/O 2024」が5月14日に開催決定



Googleは毎年5月から6月にかけて、年次開発者向け会議のGoogle I/Oを開催し、この中で最新デバイスやソフトウェアなどの発表を行います。2024年の「Google I/O 2024」が、現地時間の20204年5月14日にスタートすることが明らかになりました。基調講演の様子はライブ配信される予定で、配信は太平洋時間の5月14日10時(日本時間の5月15日2時)開始です。



Googleの開発者リレーション責任者であるジェニーン・バンクス氏が、Google I/O 2024の開催日時を発表しました。Google I/O 2024はオンラインとオフラインの両方で開催予定で、基調講演はライブ配信され、配信は太平洋時間の5月14日10時(日本時間の5月15日2時)に開始予定となっています。





バンクス氏は「Geminiの時代は、開発者が創造的で生産的なAI対応アプリケーションを構築するための新たな可能性を解き放ちます。I/OではAIアプリケーションのアイデアをより迅速に実稼働環境に移行する方法について説明します。他にも、モバイル、ウェブ、マルチプラットフォーム開発の新機能と、クラウドでアプリケーションを拡張する方法を共有できることを嬉しく思います。100を超えるセッション、ワークショップ、コードラボ、デモンストレーションを通じ、興味のあるトピックをさらに深く掘り下げることができます」と語りました。



なお、すでにGoogle I/O 2024の公式サイトが開設されており、コミュニティグループに参加したり、パズルゲームをプレイしたりすることができます。



海外メディアの9to5Googleは、「Android 15ではAIなどの発表が多数予定されています。他にも、Google I/OはGoogleがAndroid XR(GoogleとSamsungが開発しているAndroid向けのXRデバイス)について詳細に説明する絶好の機会となり得るでしょう。ハードウェアで言えば、Pixel 8aが発表されることが予想されています」と、Google I/O 2024で発表される内容を予想しました。



Android Headlinesは、「現時点ではGoogle I/O 2024に関する詳細はほとんどありません。しかし、既存の情報を考慮すると、何が起こるのかを予測することはできます。まず、Googleは生成AIに関する新しい野心的な計画を発表するであろうことがわかります。GeminiがGoogleの主力AIモデルとなった今、Google I/O 2024の中でGeminiが脚光を浴びることは間違いありません。次に、Android 15は現在テスト段階にあるため、Googleがイベントの中でAndroid 15の新機能について発表するであろうことは間違いありません。Google I/O 2024までにAndroid 15の製品化はさらに進み、よりどのような発表があるのか予想しやすくなっていることでしょう。そして、Google I/O 2024は5月に開催されるため、Pixel 8aの発表直前となっていることでしょう。つまり、Pixel 8aの発表も期待できるわけです。それに伴い、Pixel TabletやPixel Foldの新モデルに関する情報も期待できます。Google I/Oは通常ハードウェアに関する発表の場ではありませんが、GoogleはGoogle I/O 2022でPixel TabletやPixel 7aを発表しました」と報じています。