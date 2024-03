Epic GamesがUnreal Engineの新料金プランを発表、ゲーム開発者は引き続き無料で使用可

・関連記事

Unityに続いてUnreal Engineが価格改訂を計画中 - GIGAZINE



次世代ゲームエンジン「Unreal Engine 5」がついに正式リリースされる - GIGAZINE



Microsoftが「AppleはUnreal Engineを排除すべきではない」とEpic Gamesの支持を表明 - GIGAZINE



次世代ゲームエンジン「Unreal Engine 5」の登場で「Unity」が終わるのではという指摘 - GIGAZINE



マリオが超絶美麗グラフィックのリアルなゲームエンジン「Unreal Engine 4」の世界に迷い込んで動き回るムービー「Mario Is Unreal」 - GIGAZINE

2024年03月13日 16時00分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1l_ks

You can read the machine translated English article here.