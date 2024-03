ドナルド・トランプが「TikTokを禁止すると国民の敵Facebookに力を与えてしまう」と発言

共和党大統領予備候補のドナルド・トランプ氏が、中国系ソーシャルメディアアプリのTikTokをアメリカで全面的に禁止しようとする動きについて懸念を表明しました。これは、議会が可決すれば禁止法案に署名すると 述べた ジョー・バイデン大統領の見解とは対照的です。 Trump says TikTok ban would empower Meta, slams Facebook https://www.cnbc.com/2024/03/11/trump-says-a-tiktok-ban-would-empower-meta-slams-facebook-as-enemy-of-the-people.html

・関連記事

Activiision Blizzardの元CEOがTikTokの買収を検討中であることが報じられる - GIGAZINE



TikTokが「議会に電凸して規制法に反対しろ」とユーザーをあおる、ぶち切れた議会が全会一致で法案推進をスピード採決 - GIGAZINE



「TikTokは子どもを危険にさらす」として欧州委員会が調査開始 - GIGAZINE



中国からのアクセスを防止したと主張するTikTokの試みは成就しておらずユーザーのIPアドレスなどが中国親会社と共有されているとの指摘 - GIGAZINE





2024年03月12日 11時12分00秒 in ネットサービス, Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article here.