美麗なタロットカードをどんどんデザインし未来の運命を自作カードデッキで左右して切り開いていくゲーム「The Cosmic Wheel Sisterhood」プレイレビュー

また、The Cosmic Wheel SisterhoodはNintendo Switchでもダウンロード版が配信されています。価格は税込2000円です。 The Cosmic Wheel Sisterhood ダウンロード版 | My Nintendo Store(マイニンテンドーストア) https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000064688.html

GOG.comではDRMフリー版が配信されています。記事作成時点だと価格は14.39ドル(約2100円)です The Cosmic Wheel Sisterhood on GOG.com https://www.gog.com/game/the_cosmic_wheel_sisterhood

The Cosmic Wheel Sisterhoodはドット絵のアニメーションとアンビエント調のBGMも素晴らしく、ゲームをプレイしているというよりも小説を読み進めているような感覚で遊ぶことができます。自分の選んだ占い結果がさまざまなキャラクターに影響を与えていく様子は、川に投げ込んだ石の生む波紋が広がっていくように、世界の運命に少なくない影響を与えます。自分が運命を左右しているはずなのに、さまざまなキャラクターと話しながらストーリーを体感することで、大きな宇宙の運命のうねりに自分が翻弄されているような感覚を覚えました。 The Cosmic Wheel Sisterhoodは日本語対応のPC版がSteamで配信されています。正式版が税込2000円、デモ版が無料です。 Steam:The Cosmic Wheel Sisterhood https://store.steampowered.com/app/1340480/The_Cosmic_Wheel_Sisterhood/

・関連記事

ハマった時の快感が心地よくてついつい何度もプレイしたくなるポーカー+ローグライクで濃厚デッキビルディングと化すゲーム「Balatro」プレイレビュー - GIGAZINE



ピタゴラスイッチ的に次々と連鎖反応を起こし全自動攻撃コンボを無限に炸裂させ山のようにわいてくる敵を圧倒して駆逐しまくるぶっ壊れヴァンサバライクなアクション系ローグライクゲーム「Spell Disk」プレイレビュー - GIGAZINE



ダイスが運命を決めるTRPG要素とストーリー重視のノベルゲームが融合した新感覚SFアドベンチャー「シチズン・スリーパー」プレイレビュー - GIGAZINE



ヴァンサバ系全自動無双オートバトルにパズル的な装備整理を足していろいろてんこ盛りにしたアクションゲーム「God of Weapons」プレイレビュー - GIGAZINE



ものすごい勢いで全方向から迫り来る敵を弾幕で圧倒しつつ装備強化しまくり辺境の惑星の戦士として戦い続けるヴァンサバ系全方位STGゲーム「グリードランド」レビュー - GIGAZINE





2024年03月10日 20時00分00秒 in レビュー, 動画, ゲーム, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.