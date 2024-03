Linuxユーザーの増加につながったと考えられる5つの事情

デスクトップOSシェアで、 Linuxの割合が4%を超えました 。全体の7割をWindowsが占める状況からいえば、4%はごくわずかな数字に過ぎませんが、30年以上の歴史を持つLinuxのシェアが2023年6月時点で初めて3%台になったことを考えると大きな前進だといえます。ただ、直近でLinuxにそれほどまで大きな変化があったわけではなく、なにが数字を支えているかははっきりしません。そんな中で、ビジネスやテクノロジーに詳しいジャーナリストのスティーヴン・ヴォーン=ニコルズ氏が、Linuxユーザー増加につながったと考えられる5つの事柄をピックアップしています。 5 reasons why desktop Linux is finally growing in popularity | ZDNET https://www.zdnet.com/article/5-reasons-why-desktop-linux-is-finally-growing-in-popularity/ ◆1:MicrosoftはWindowsにそれほど興味がない ヴォーン=ニコルズ氏が最初に挙げたのは、デスクトップOSのシェアの大部分を占め続けているWindowsの事情です。 シェアの7割を占めているのに「興味がない」とヴォーン=ニコルズ氏が表現している理由は、Microsoftのビジネスの中でのWindowsの位置づけです。Microsoftの2024年第2四半期(2023年10月~12月)決算の売上を見ていくと、最も売上が多かったのはAzureやサーバーを扱うインテリジェントクラウド部門、2番目はOfficeやLinkedInなどを扱うビジネスプロセス部門、3番目はWindowsを抜いてゲーム部門が入っています。 Microsoftが2024年第2四半期の決算を発表、売上は前年同期比18%増の9兆1500億円でActivision Blizzard買収によりゲーム部門の売上がWindowsを上回り3番目に大きなビジネスに - GIGAZINE

2024年03月06日 23時00分00秒 in ソフトウェア, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article here.