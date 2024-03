2024年03月06日 11時48分 ハードウェア

MicrosoftがAI機能を強化した「Surface Pro 10」と「Surface Laptop 6」を2024年3月下旬に発表する可能性



Microsoftが2024年3月21日にノートPC「Surface」シリーズの新製品「Surface Pro 10」と「Surface Laptop 6」を発表する予定であることを、IT刑ニュースサイトのWindows Centralが報じました。これらのデバイスは、AIパフォーマンスを強化するためのニューラルプロセッシングユニット(NPU)を備えたプロセッサが搭載される予定です。



「Surface Pro 10」と「Surface Laptop 6」は2024年1月に「2024年中にリリースされる」と報じられていた端末です。Windows CentralはSurface Pro 10について「2022年11月に発売された『Surface Pro 9』デザインを踏襲していますが、前モデルからより画面輝度が向上し、HDRコンテンツをサポートするアップグレードされた反射防止有機EL(OLED)ディスプレイを搭載しています。また、ディスプレイの前面には強化された超広角ウェブカメラが搭載されているほか、NFCリーダーも内蔵されています」と報告しています。さらにSurface Pro 10には、AIパフォーマンスを強化するためのNPUを備えたSoCである「Core Ultra」が搭載されているとのこと。





一方でSurface Laptop 6では、2022年10月発表のSurface Laptop 5からデザインが変更され、ベゼルが細くなるほか、本体角が丸みを帯びるとされています。また、新しい触覚タッチパッドの搭載やUSB Type-C・USB Type-Aポートなどの位置変更など、前モデルから外観が大きく変わるそうです。



また、Surface Laptop 6には生成AIツールにアクセスできる「Copilotキー」が搭載されるほか、NPU搭載のSoC「Snapdragon X Elite」が使用されます。



Surface Pro 10ならびにSurface Laptop 6は、Windows 11で導入が進められるAI機能に柔軟に対応しており、デバイス上のCopilotのサポートに加え、リアルタイムの文字起こしや翻訳、ゲームのアップスケーリング、フレームレートの平滑化が可能になるほか、「AI Explorer」アプリと呼ばれる、人間が用いるような自然言語を使用してどのアプリでもドキュメントやウェブページ、画像、チャットを検索できる機能が搭載されます。



Windows Centralは「AI Explorer」について「コンピューターで行った全ての履歴が作成され、いつでも検索可能になると考えられています。また、このツールはコンテキストを理解し、画面に表示されている内容に基づいてタスクを提案できるほか、テキストベースでの画像編集もサポートする可能性があります」と報告しました。



加えて、「Surface Pro 10」ならびに「Surface Laptop 6」では前モデルと比較してパフォーマンスの性能と効率が大幅に向上しており、どちらのデバイスでもバッテリーの持ち時間が伸びているそうです。





Windows Centralによると、MicrosoftはSurface Pro 10とIntel製のCPUを搭載したSurface Laptop 6を2024年4月に出荷し、Snapdragon X Eliteを搭載したArmベースのSurface Laptop 6は2024年6月頃の出荷予定とのことです。