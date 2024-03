電子レンジで温めるだけで100kcalのキーマカレー・鶏そぼろレモン丼・タコライスが楽しめる大塚食品「100kcalマイサイズ」新メニュー3種を食べてみた

・関連記事

キーマカレーをチーズが完全に包み込み卵黄が目玉のように頂点に載ったMOKUBAZAの「チーズキーマカレー」を食べてきた - GIGAZINE



チンするだけでトマトの酸味とデミグラスの甘さが混じり合うパスタソースができあがる「プロ クオリティ パスタソース3袋入り <濃厚ナポリタン>」試食レビュー - GIGAZINE



味噌だれだくだくの味噌カツ丼と土鍋に入った玉子入り味噌煮込みうどんが魅力の老舗料理店「岩正」試食レビュー、両方食べて1400円の高コスパが魅力で名古屋めしを一気に楽しめる - GIGAZINE



緑色の抹茶カレーを食べてみたら意外と本格的なカレーで二度びっくり「伊藤久右衛門JR宇治駅前店」 - GIGAZINE





2024年03月05日 22時00分00秒 in 試食, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.