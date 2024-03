2024年03月01日 15時00分 ソフトウェア

Chromeの「ブックマーク追加時の動作」が変更されて名前やフォルダを編集するのに必要なクリック数が増加



Chromeでブックマークを作成する際の挙動が変わり、ブックマークの名前やフォルダを編集する際のステップ数が増加しました。



Google changes Chrome's "add bookmarks" flow and users are not happy - gHacks Tech News

https://www.ghacks.net/2024/02/28/google-changes-chromes-add-bookmarks-flow-and-users-are-not-happy/





これまでは、アドレスバー横にある星アイコンをクリックすると「名前」および「ブックマークフォルダ」の編集画面が開いていました。





ところが、新しくなったデザインでは編集画面は表示されず、代わりに「完了」と「編集」のボタンが表示されるようになっています。





「編集」をクリックして初めて、名前とフォルダの編集画面が表示されます。





2017年には、Googleが「削除」ボタンを現行の「完了」ボタンに切り替えたことがありました。このように定期的なアップデートをし続けているGoogleですが、あえて使いにくくするアップデートを行う理由は不明。



テクノロジー系ブログのgHacksは「この変更は、一般ユーザーよりもパワーユーザーに影響を与える可能性が高い」と指摘しました。