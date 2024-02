2024年02月29日 11時50分 ハードウェア

Apple Vision Proの返品率が1%未満に落ち着いたとの情報



2024年2月初頭に発売されたAppleの空間コンピューター「Apple Vision Pro」の返品率が1%未満に落ち着いたことを、Apple情報の発信で知られるアナリストのミンチー・クオ氏が報告しています。



Apple Vision Proは2024年2月2日に発売された、Apple初の「空間コンピューター」です。発売直後から、町中でApple Vision Proを着用する人々の姿が確認されています。



街中でApple Vision Proを使用するひと足先に行ってしまったユーザーの目撃例が続々報告される - GIGAZINE





一方で、Appleが認める「購入後14日」という返品期限を迎えると、「体に合わなかった」「使わない」などの理由で返品する人が続々と出現しました。



Apple Vision Proを返品するユーザーが急増、頭痛や目の疲れなどApple Vision Proに潜む問題が明らかに - GIGAZINE





返品報告はとても目立ったものの、返品率は「ProではないiPhoneぐらい」であることが報告されています。



Apple Vision Proの返品率は「ProじゃないiPhoneと同じくらい」で一部店舗のコンバージョン率は10~15%に達している - GIGAZINE





今回、アナリストのミンチー・クオ氏は自らが調査した修理・再生ラインの情報をもとに、Apple Vision Proの返品率は「1%未満」になったと報告。返品したユーザーのうち20%から30%は、設定方法がわからなかったことも明らかにしています。



クオ氏によれば、Apple Vision Proは「とりあえず試してみる」という動機での購入が一段落して需要が落ち着いたものの、これまでにAppleの当初予想を上回る20万台~25万台が出荷されたとみられるとのこと。ただ、今後は魅力的なアプリの登場や値下げがない限り出荷台数の伸びはないと指摘しています。



なお、ニュースサイト・9to5macのベン・ラブジョイ氏は、「かつてクオ氏は確度の高いApple情報を発信していたが、憶測に基づく情報も発信するようになっている」として、販売台数の実数を知らないクオ氏が算出した返品率の数字に疑問を呈しつつ、「返品率は落ち着いたと信じたい」との見解を示しています。