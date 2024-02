転送速度1280GB/sで容量36GBの超高速メモリ「HBM3E 12H」をSamsungが発表、AIの学習の高速化と推論の並列実行数増加が可能

・関連記事

業界初のGDDR7DRAMをSamsungが開発、パフォーマンスが1.4倍に&電力効率が20%向上 - GIGAZINE



毎秒800MBの高速データ転送が可能なmicroSDカード&容量1TBの高耐久microSDカードをSamsungが発表 - GIGAZINE



Samsungが2023年第4四半期の決算を発表、売上高は前年同期比3.8%減で営業利益は34%減も第3四半期からは改善したとの見方 - GIGAZINE



DRAMやVRAMと同等の速度でデータを長期保存可能なユニバーサルメモリ実現に向けてゲルマニウム&アンチモン&テルルの化合物「GST467」が役立つことが明らかに - GIGAZINE



2024年02月29日 13時00分00秒 in ハードウェア, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.