2024年02月28日 15時22分 ネットサービス

Tumblr運営会社のCEOが「凍結済みユーザーのサブアカウントを列挙する」という暴挙に出る



TumblrやWordPressを運営するAutomatticのマット・マレンウェッグCEOが、TumblrでBANされたユーザーのサブアカウントの情報をSNS上で暴露するという事態が起きました。



Tumblr CEO publicly spars with trans user over account ban, revealing private account names in the process | TechCrunch

https://techcrunch.com/2024/02/22/tumblr-ceo-publicly-spars-with-trans-user-over-account-ban-revealing-private-account-names-in-the-process/



Why Are Tumblr Users Making Memes About Cars And Hammers? Tumblr CEO PhotoMatt's So-Called 'Meltdown' And Controversy Explained | Know Your Meme

https://knowyourmeme.com/editorials/guides/why-are-tumblr-users-making-memes-about-cars-and-hammers-tumblr-ceo-photomatts-so-called-meltdown-and-controversy-explained



Tumblrのgirlfısh: Matt is harassing Avery on twitter now

https://www.tumblr.com/boccher/743039677087498240/i-wanna-emphasise-prev-tags-and-ramble-cuz-it-hits



マレンウェッグCEOによる問題の投稿は、「predstrogen」という名前のTumblrユーザーがアカウントを凍結されたことに端を発しています。predstrogen氏は自身が「トランスジェンダーを嫌う人物」による攻撃的な投稿の標的にされているにもかかわらずTumblrが対応してくれないことに不満を抱いており、Tumblr上に「ハンマー満載の車が何度も爆発してそこら中にハンマーが飛び散るような、永遠の苦痛を伴うような死に(マレンウェッグCEOが)直面することを望む」と投稿しました。



投稿の後、predstrogen氏はTumblrアカウントを凍結されたのですが、predstrogen氏と同様に「Tumblr上でのトランスジェンダーに対する攻撃」に不満を持っていたユーザーからマレンウェッグCEOに対する問い合わせが殺到。マレンウェッグCEOは問い合わせに応じる形でpredstrogen氏のアカウントを凍結した理由をTumblrに投稿しました。





マレンウェッグCEOの説明によると、predstrogen氏のアカウントは「マレンウェッグCEOを含む多数のTumblrユーザーに対する攻撃的な文章を投稿した」「成人向けラベルを付与せずに成人向けコンテンツを投稿した」といった事実がコミュニティガイドラインへの準拠を求める利用規約に違反したため凍結されたとのこと。



SNS運営会社のCEOが個人ユーザーの凍結理由について説明するだけでも異例の事態ですが、マレンウェッグCEOはTumblrへの投稿の後にXにもpredstrogen氏の凍結に関する意見を投稿しました。例えば以下の投稿ではpredstrogen氏が成人向けコンテンツを大量に投稿していたことに触れているほか、predstrogen氏が運用していたサブアカウントでも成人向けコンテンツが大量に投稿されていたとしてサブアカウントの名前を列挙しています。





さらに、マレンウェッグCEOはpredstrogen氏の凍結について問い合わせたユーザーに対して「あなたの言ってることがよく分かりません。Tumblr運営チームや他のユーザーに対して攻撃的な投稿を続けるユーザーを保護する必要があるのでしょうか?」という内容のダイレクトメッセージを送信していたことも報告されています。





なお、記事作成時点ではマレンウェッグCEOは自身のTumblrアカウントの投稿内容を非公開に設定しています。