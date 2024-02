2024年02月27日 15時10分 モバイル

飛行機でスマホを機内モードに切り替える必要はもはやない



飛行機の中では携帯電話やスマートフォンによる電波通信が禁止されているケースが多くあるため、PCやスマートフォンには一切の通信を遮断する「機内モード」が搭載されていることがよくあります。しかし、IT系ニュースサイトのGizmodoが「もはや機内モードは必要なくなっている」と述べています。



You Don’t Need to Use Airplane Mode on Airplanes

https://gizmodo.com/you-don-t-need-to-use-airplane-mode-on-airplanes-1851282769





1991年、アメリカの連邦通信委員会は「ネットワークの干渉」を理由に、飛行機内での携帯電話の使用を禁止しました。その後、「ピコセル」と呼ばれ小型基地局装置が開発され、衛星ネットワーク経由で地上のモバイルネットワークにアクセスできるようになり、2005年には連邦通信委員会のメンバーが「もはや飛行機内で800MHzの携帯電話の使用を禁止する規則は必要ないかもしれないと考えています」と証言しています。



また、EUの欧州委員会は2022年に飛行機内でのスマートフォンの通話とデータ使用を許可すると発表しました。欧州委員会は飛行機にピコセルの設置を航空会社に義務付け、スマートフォンの電波が飛行機の通信システムと混信しないようにするよう命じています。



航空機内でモバイル通信を利用可能にすることを欧州委員会が決定 - GIGAZINE





しかし、飛行機内での携帯電話の使用を禁止する規則は以前として存在しています。たとえば、日本の航空会社である日本航空(JAL)と全日空(ANA)はいずれも、飛行機の中で携帯電話やスマートフォンを使う場合は電波をオフにした状態に設定するようにアナウンスしています。



飛行機の中で携帯電話やスマートフォン、タブレット端末は使用できますか。

https://faq.jal.co.jp/app/answers/detail/a_id/13882/





機内での携帯電話の設定|国内線|ANA

https://www.ana.co.jp/ja/jp/guide/boarding-procedures/baggage/domestic/inflight-mobile/





アメリカでは、2013年に連邦通信委員会の委員長にトム・ウィーラー氏が就任した際に、飛行機内での携帯電話の使用を可能にしようという動きがあったそうですが、大きな論争を引き起こしたために結局携帯電話の使用は禁止されたままでした。



その論争とは技術的な懸念ではなく、「飛行機内での携帯電話による通話が機内に混乱をもたらす恐れがある」というものでした。ウィーラー氏は「先に言っておきますが、理解しました。高度3万5000フィート(約1万メートル)で隣の席に座る人にギャーギャー言って欲しくないのです」と述べています。



つまり、携帯電話の使用を認めると機内での通話がOKとなり、通話する声が原因の騒音問題が起こり、怒った乗客が他の乗客や客室乗務員に暴力を振るう「エアレイジ」といわれる事件が起こる可能性が危惧されたというわけです。





エアレイジは実際に近年増加傾向にあり、FAAによれば2021年から2023年の間にアメリカだけで1万人以上の乗客がエアレイジを起こしたと報告しています。連邦通信委員会が携帯電話の使用を可能にしようとした時に反対圧力をかけたのは、こうしたエアレイジ事件を懸念した規制当局と航空会社だとGizmodoは主張しています。



Gizmodoは「私たちは、機内モードという古いルールをあまりにも長い間導入してきました。しかし、機内モードは安全対策というよりも単にマナーを強制するためのものです。飛行機に対する集団的な恐怖感が、機内モードの必要性に対する私たちの信念に影響を与えています」と語り、もはや機内モードを使うことに罪悪感すら覚えると主張しました。