2024年02月27日 11時58分 ハードウェア

Samsungが健康管理が行えるリング型デバイス「Galaxy Ring」の実物を初披露



2024年2月26日からスペインのバルセロナで開催されているテクノロジー見本市であるMWC Barcelona 2024において、Samsungが2024年1月に発表した、健康管理機能搭載のリング型デバイス「Galaxy Ring」の実物が初公開されています。



[Editorial] Solving the Digital Health Dilemma: Samsung’s Vision for an Intelligent Health Platform – Samsung Global Newsroom

https://news.samsung.com/global/editorial-solving-the-digital-health-dilemma-samsungs-vision-for-an-intelligent-health-platform





Samsung unveils the Galaxy Ring as a way to 'simplify everyday wellness'

https://www.engadget.com/samsung-unveils-the-galaxy-ring-as-a-way-to-simplify-everyday-wellness-080134421.html



Samsung has big ambitions for the Galaxy Ring - The Verge

https://www.theverge.com/2024/2/26/24082729/samsung-has-big-ambitions-for-the-galaxy-ring



Samsung centers sleep with its first smart ring | TechCrunch

https://techcrunch.com/2024/02/26/samsung-centers-sleep-with-its-first-smart-ring/



SamsungがMWC Barcelona 2024において実物の展示を行うGalaxy Ringは、2024年1月18日に行われたSamsungの2024年度新製品発表会「Galaxy Unpacked 2024」で発表されたプロダクトです。Galaxy Unpacked 2024の中でSamsungは、Galaxy Ringが2024年中の発売を目標に開発中であることを明かしていました。



Samsungがスマートリング「Galaxy Ring」を開発中であることを明らかに - GIGAZINE





今回のMWC Barcelona 2024での展示によって、Galaxy Ringが光沢のある「プラチナシルバ-」「セラミックブラック」「ゴールド」の3色展開であることが初めて明かされました。また、Galaxy Ringのプロトタイプを実際に試したという海外メディアのThe Vergeによると、Galaxy Ringは見た目以上に軽量で、リングのサイズは5号から13号であるとのこと。また、バッテリー容量はリングのサイズによって異なり、14.5mAhから21.5mAhの範囲であることも報告されています。





Samsungのバイスプレジデント兼デジタルヘルスチーム責任者であるホン・パク氏は「このリングは内部に搭載されたセンサーを用いて心拍数や活動、呼吸に基づいて睡眠を計測し、計測結果に基づいてユーザーにアドバイスを提供することが可能です」と述べています。また、Galaxy Ringは、SamsungがHealthアプリに導入予定の「My Vitality Score」と呼ばれる新たな指標を計測するのにも役立ちます。この指標は、睡眠や活動、安静時の心拍数、心拍変動という4つの要因を組み込んだジョージア大学のモデルに基づいているとのこと。





パク氏は「ヘルスケア業界が今日直面している最大の課題の1つは、ヘルスケアデータが断片化されてしまうことと、それらを全てまとめることです。Samsungでは、最大かつ多様なデバイスエコシステムを用いてこの問題に取り組んでいます。今回、Samsung Healthアプリでは、さまざまなデバイスやパートナーソリューションから得られたデータを1つのプラットフォーム内で連携し健康状態の確認をより簡単にします」と報告しています。





SamsungはGalaxy Ringについて「日々のウェルネスを簡素化し、Samsung Healthを通じて、よりスマートで健康的な生活をサポートする新しい健康フォームファクターとして発表される予定です」と述べています。



また、パク氏によると、Galaxy Ringはリリース時、Samsungのスマートフォン「Galaxy」シリーズのみ互換性を持つものの、将来的なアップデートで他のAndroidデバイスでも動作するようになる予定とのこと。一方でパク氏は「iOSとの互換性は未定です」と述べました。