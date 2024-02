中国のHuaweiがAMDのZen 3世代CPUに匹敵する性能のCPUを開発していることが判明

Huaweiの開発中と思われるCPUのベンチマーク結果がGeekbenchのスコア集積サイトに登録されました。登録されたCPUはサーバー向けCPUと推測され、IntelやAMDのサーバー向けCPUと遜色ない性能を示しています。 Huawei Cloud OpenStack Nova - Geekbench https://browser.geekbench.com/v6/cpu/4989783 Huawei's new CPU matches Zen 3 in single-core performance - HiSilicon Taishan V120 server CPU benchmark | Tom's Hardware https://www.tomshardware.com/pc-components/cpus/huaweis-new-cpu-matches-zen-3-in-single-core-performance-hisilicon-taishan-v120-server-cpu-benchmark

2024年02月26日 14時03分00秒 in ハードウェア, Posted by log1o_hf

