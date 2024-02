モジュール交換式PCを手がけるFrameworkが13インチノートPC「Framework Laptop 13」のベアボーン構成の価格を約7万5000円に引き下げ

モニターやキーボードなどの各種パーツがモジュール化されていることで、簡単にパーツをアップグレードしたり、故障したパーツを交換、修理したりすることが可能なモジュール交換式PCの開発を行う Framework が、13インチノートPC「 Framework Laptop 13 」のベアボーン構成の最低価格を639ドル(9万6000円)から499ドル(約7万5000円)に引き下げることを発表しました。 Framework | First Framework Laptop 16 shipments and a $499 Framework https://frame.work/blog/first-framework-laptop-16-shipments-and-a-499-framework

・関連記事

パーツの交換・修理が簡単にできるモジュール交換式PCのFrameworkから初のグラフィックボード搭載のハイスペックモデルが登場 - GIGAZINE



グラボの交換も可能なモジュール交換式PC「Framework Laptop 16」の海外レビューが登場 - GIGAZINE



全パーツを好きなタイミングで交換できる自作ノートPC「Framework Laptop」とは? - GIGAZINE



パーツの交換が可能な自作ノートPC「Framework Laptop」に第12世代Intel CPU搭載の新バージョン登場、前モデル所有者向けのアップグレードキットも半額で提供 - GIGAZINE



自分で修理&アップグレード可能なノートPC「Framework Laptop」にChromebook版が登場、価格は999ドル - GIGAZINE

2024年02月26日 23時00分00秒 in ハードウェア, Posted by log1r_ut

You can read the machine translated English article here.