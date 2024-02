ついにBlueskyで独自サーバーをホストできるFederation機能が始まる、Mastodonとの違いは？

Blueskyがユーザー独自のサーバーをホストできるようにするFederation(フェデレーション)機能をセルフホスター向けに公開しました。これまでは基本的にBlueskyのサーバーに保存されていたデータを個別のサーバーに保存することができるようになり、それでいてどのサーバーからアクセスしても全ユーザーに同じものを表示するという「分散型SNS」の新たな一歩が築き上げられました。 Bluesky: An Open Social Web - Bluesky https://bsky.social/about/blog/02-22-2024-open-social-web Early Access Federation for Self-Hosters | Bluesky https://docs.bsky.app/blog/self-host-federation BlueskyはX(旧Twitter)などの「一社がサーバーを管理するもの」ではなく、誰もが自由にサーバーを管理し、たとえ運営企業がつぶれても投稿内容や人間関係を維持したまま別のSNSへ移行できるエコシステムの構築を目指しているSNSです。この手のSNSを分散型SNSと呼び、代表的なものにはMastodonなどが挙げられます。 2024年2月22日、サーバー分散化の第一歩として、ユーザーが独自のデータをホストできるようにするためのFederation機能をBlueskyが公開しました。これにより、「いいね」やフォロー・フォロワー情報を保存・管理できるBluesky PDS(Personal Data Server)を誰でもセルフホストしてBlueskyの分散型ネットワークに参加できるようになりました。

2024年02月26日 10時58分00秒 in ネットサービス, Posted by log1p_kr

