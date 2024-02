2024年02月26日 08時00分 ソフトウェア

Apple Vision Proでなぜか視聴できない「VRポルノ」を見る方法



2024年2月2日に3500ドル(約52万5000円)という価格で発売されたApple Vision Proは、アプリケーションやブラウザのウィンドウを現実空間上に表示させる「空間コンピューティング」を可能にするヘッドセット型デバイスです。また、両目の視差を再現して立体感を演出する「空間ビデオ」に対応したことで話題になりました。しかし、立体映像にも対応しているはずのApple Vision Proで「VRポルノコンテンツが見られない」と指摘する声がユーザーから挙がっています。



Apple Vision Pro発売日の2024年2月2日に、オンライン掲示板サイトのRedditで「Apple Vision Proでポルノ動画を見た人はいますか?」というスレッドが立てられました。しかし、このスレッドには「私のApple Vision Proでは再生されません」「これではまるで3500ドルの貞操帯だ」などのコメントが寄せられました。



ポルノサイトで配信されているVRポルノ動画のほとんどはGoogleが提唱した「VR180」の「SBS(Side By Side)」という形式で制作されています。



VR180は円周魚眼レンズで撮影された動画に左右の立体視差情報をメタデータとして付与することで、対応したデバイスで見た時に前面180度半球の立体映像が視聴できる動画形式です。また、SBSは動画を左右2分割して視差をつけて表示するという方式で、スマートフォンを固定してレンズをつけただけのヘッドセットでも立体映像を楽しむことができます。





実際にVR180のSBSで制作されたVRムービーが以下。



しかし、Apple Vision ProでこのVR180 SBSの動画を視聴しようとしても立体映像としては再生されず、結果としてVRポルノコンテンツを楽しめません。



Safari上でVR180 SBS動画を表示するためには、WebXR APIへの対応が必要です。visionOS版SafariのWebKit Feature FlagsにはWebXRへの対応機能が用意されていますが、初期状態では有効化されていません。そのため、Apple Vision ProでVRポルノ動画を「体験」できないという報告が相次いだというわけです。



Apple Vision ProでポルノサイトにアクセスしてVRポルノコンテンツを楽しみたい場合は、「設定」からSafariの「WebXR Device API」「WebXR Hand Input Module」「WebXR Augmented Reality Module」「WebXR Gamepads Module」を有効化する必要があります。



Apple Vision ProのSafariでWebXRを有効化する方法は以下のムービーで示されています。



How to enable WebXR on Vision Pro pic.twitter.com/knE3oca9rD — Michael Gold (@michaelgold)



ただし、SafariのWebXR APIサポートはあくまでも実験的な機能ということで、ポルノサイトによってはWebXRを有効化していてもSafariだと閲覧できないこともあるそうです。