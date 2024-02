2024年02月26日 12時00分 ハードウェア

定価約53万円のApple Vision Proの製造コストは約23万円



2024年2月2日に発売されたヘッドセット型デバイスのApple Vision Proは3500ドル(約52万6000円)で、同じヘッドセット型デバイスであるMeta Quest 3のおよそ7倍もの価格が設定されています。経済メディアのCNBCが、Apple Vision Proの製造コストは1542ドル(約23万2000円)だと報じています。



Apple's Vision Pro: Why it's so expensive

https://www.cnbc.com/2024/02/24/apples-vision-pro-why-its-so-expensive.html





Here's how much it costs Apple to make the $3,500 Vision Pro - 9to5Mac

https://9to5mac.com/2024/02/25/heres-how-much-it-costs-apple-to-make-the-3500-vision-pro/



CNBCによれば、調査会社・Omdiaの試算ではApple Vision Proの製造コストは1542ドルとのこと。Apple Vision Proで使われている部品で最も高価なのは、片目解像度3800×3000ピクセルのソニーセミコンダクタマニュファクチャリング製マイクロOLED(有機EL)ディスプレイです。Omdiaによれば、このソニー製マイクロOLEDディスプレイは1基につき228ドル(約3万4000円)で、Apple Vision Pro1台につき2基搭載されているので456ドル(約6万9000円)かかることになります。



このマイクロOLEDディスプレイは非常に小型で、ピクセルは赤血球と同等のサイズといわれています。ディスプレイ製材・技術のメーカーであるTerecircuitsのウェイン・リッカードCEOは「Apple Vision Proに搭載されているマイクロOLEDディスプレイが革新的なのは、テレビで使われているようなOLEDよりもはるかに高密度で小型であることです」と述べています。





ディスプレイに次いで高価な部品はメインプロセッサです。Apple Vision ProにはAppleシリコンであるM2チップ、そしてR1チップが搭載されています。R1チップはカメラ・センサー・マイクからの入力を処理することに特化したチップで、12ミリ秒以内に画像をディスプレイに表示できるとのこと。M2チップとR1チップをあわせると、だいたい240ドル(約3万6000円)になると見積もられています。





その他のコストは、合計14台搭載されているカメラが150ドル(約2万3000円)、航空宇宙グレードのアルミから削り出したボディが120ドル(約1万8000円)、EyeSight用の外部OLEDディスプレイが70ドル(約1万500円)、パンケーキレンズ2枚が70ドル、バッテリーが20ドル(約3000円)、3Dセンサーが81ドル(約1万2000円)、12GBのRAMと512GBのストレージが50ドル(約7500円)、組み立てコストが1台当たり130ドル(約1万9500円)だとのこと。



CNBCはAppleにコメントを要請しましたが、Appleはコメントを控えたとのこと。しかし、Appleのティム・クックCEOは2024年2月に行われた決算発表の場で「価格の観点で見ると、Apple Vision Proには信じられないほどのテクノロジーが詰め込まれています。この製品には5000件の特許が使われており、シリコンからディスプレイ、AIや機械学習に至るまで、Appleが数年を費やして開発した多くのイノベーションで構築されています」と述べ、同製品が価格に見合った品であることを示唆しています。



なお、1542ドルはあくまでも製造コストであり、ここにさらに研究開発費やパッケージ費用、マーケティング費、Appleの利益が乗るとのことです。