「PlayStation VR2(PS VR2)」が2024年内にPCでも利用可能になるとソニーがひっそり発表



PlayStation 5(PS5)に接続して使用するVRヘッドセットの「PlayStation VR2(PS VR2)」が、2024年内にPCでも利用可能になることが明らかになりました。



2024年2月22日、PlayStationが公式ブログ上でPS VR2向けの新作タイトルのいくつかを紹介しました。このブログの中で、ソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)のシニアスペシャリストコンテンツコミュニケーションであるGillen McAllister氏が、「また、PS VR2をお持ちの皆さんには、PlayStation 5でお楽しみいただけるPS VR2タイトルに加え、より幅広いゲームをPCでもお楽しみいただけるよう、現在機能のテストを実施しております。年内には対応を実現したいと考えておりますので、続報をお待ちください」と記し、PS VR2のPCサポートを計画していることを明かしました。





この発表について、海外ゲームメディアのGameSpotは「表向きはPlayStation VR2向けタイトルの紹介を中心としたPlayStation.Blogの投稿の一部で、ソニーはより大きなニュースをひっそりと発表しました。それは2024年後半にPlayStation VR2にPCとの互換性を追加するというものです」と記し、PS VR2の新作情報よりも衝撃的な「PS VR2のPCサポート」がひっそりと発表されたことに驚きを示しています。



ソニーが2023年2月に発売したPS VR2は、MetaのQuest 3などの競合製品と比べても優れたスペックを備えているものの、「使用するにはPS5を用意する必要があり、PlayStationの対応タイトルしか遊ぶことができないという欠点を持ち合わせている」とGameSpotは指摘しました。