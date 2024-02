Gemini 1.5 Proを実際に使ってみたエンジニアが「特にムービーの処理がすごい」と絶賛するレビューを投稿

それだけでなく、下図のように半分以上が隠れているような本であってもちゃんとLuke Wroblewski著の「Site Seeing: A Visual Approach to Web Usability」であるとGeminiが出力したことにウィルソン氏は特に驚いたとのこと。

Djangoの作者の1人であるエンジニアのサイモン・ウィルソン氏がGemini 1.5 Proを実際に使ってみた感想をブログに投稿しています。 The killer app of Gemini Pro 1.5 is video https://simonwillison.net/2024/Feb/21/gemini-pro-video/ Gemini 1.5 ProはGoogleが2024年2月16日に発表したマルチモーダルAIで、最大100万トークンを処理できると述べられています。 GoogleがGemini 1.5をリリース、最大100万トークンを処理できて1時間のムービーや70万語のテキストを扱うことが可能 - GIGAZINE

2024年02月22日

