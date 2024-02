ベトナム政府が国民IDカード作成のために指紋・顔写真・DNA・虹彩・音声サンプルの収集を開始

ベトナム政府が2024年7月1日から個人識別を目的として指紋やDNAなどの収集を開始することを発表しました。 Viet Nam to collect biometric information for identification from July https://en.baochinhphu.vn/viet-nam-to-collect-biometric-information-for-identification-from-july-111240219111759363.htm

2024年02月21日 17時00分00秒 in セキュリティ, Posted by log1o_hf

