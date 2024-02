「Google Chrome 122」安定版リリース、ストレージのバケットごとに永続化を選択する設定やメインスレッドのイベントの原因をトラッキングすることが可能に

・関連記事

「Google Chrome 121」安定版リリース、生成AIを使った支援機能が登場&AndroidデバイスでWebGPUが標準で有効化される - GIGAZINE



AppleがついにChromeとFirefoxのフルバージョンをiPhone上で動かすことを許可 - GIGAZINE



Google ChromeにGeminiを統合するオプションが開発者向けのChrome Canaryに登場 - GIGAZINE



Google ChromeがArm版Windowsに対応、まずは開発者向けビルドでのテストから - GIGAZINE



自分がGoogle ChromeのサードパーティーCookie廃止テストに参加しているかどうかチェックする方法 - GIGAZINE

2024年02月21日 12時15分00秒 in ソフトウェア, 動画, Posted by log1d_ts

You can read the machine translated English article here.