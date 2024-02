著作権侵害申請の悪用で不都合な記事をインターネットから葬り去ろうとする不正の実例

何者かが自分に不都合な記事やサイトを検索結果から消すべく、デジタルミレニアム著作権法(DMCA)を悪用した大規模な検閲キャンペーンを行っていると、海外メディアのTax Policy Associatesが報告しました。 The epidemic of fraudulent DMCA takedowns https://taxpolicy.org.uk/2024/02/17/the-invisible-campaign-to-censor-the-internet/ 大量のDMCA申請を使った一連の検閲キャンペーンが発覚した発端は、Tax Policy AssociatesがSNSで活動する詐欺的な広告会社「Mogul Press」についての 記事 を2023年11月に公開したことでした。 Tax Policy Associatesはその後、何者かがこの記事に関する DMCA申請 をGoogleに送り、記事を検索結果から除外させようとしたことを突き止めます。

2024年02月21日 07時00分00秒 in ネットサービス, Posted by log1l_ks

