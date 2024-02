ホワイトチョコレートをザクザク楽しめる「ミルクのサンダー」試食レビュー

・関連記事

ザクザク感となめらかさの黄金比がリッチな1日200個限定「生ブラックサンダークラシック」を食べてみた - GIGAZINE



やわらかすぎるメイトーのプリン「なめらかプリン」が飲み物になったので飲んでみた - GIGAZINE



4層のアイスでコーヒーの多彩な味わいを楽しめる「明治 エッセル スーパーカップ 大人ラベル とことん珈琲」を食べてみた - GIGAZINE



濃厚なバニラ香ヨーグルトにクランチチョコがとろける「ダノン デコドルチェ」試食レビュー - GIGAZINE



2024年02月20日 22時00分00秒 in 試食, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.