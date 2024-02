2024年02月20日 12時42分 ソフトウェア

データベース管理システム「MariaDB」の開発企業が約55億円の買収提案を受ける



オープンソースのデータベース管理システムを開発するMariaDBが、投資会社のK1 Investment Managementから3700万ドル(約55億円)規模での買収提案を受けたことを発表しました。



Announcement Regarding Possible Offer | Business Wire

https://www.businesswire.com/news/home/20240219857559/en/





K1 Investment Management, LLC (“K1”) Statement regarding Possible Offer for MariaDB plc (“MariaDB”) - K1 Investment Management

https://k1.com/meridian/





Struggling database company MariaDB could be taken private in $37M deal | TechCrunch

https://techcrunch.com/2024/02/19/struggling-database-company-mariadb-could-be-taken-private-in-a-37m-deal/?guccounter=1



Database maker MariaDB receives $37M takeover proposal - SiliconANGLE

https://siliconangle.com/2024/02/19/database-maker-mariadb-receives-37m-takeover-proposal/



MariaDBは、MySQLをフォークして開発されているデータベース管理システムで、MySQLのオリジナルコードの作者でMySQL ABの創設者でもあるミカエル・ウィデニウス氏によって立ち上げられました。また、MariaDBは2022年に1億400万ドル(約154億円)の資金調達に成功し、ニューヨーク取引証券所(NYSE)への上場を果たしています。



オープンソースデータベースのスタートアップ「MariaDB」が約120億円の資金を調達して上場へ、企業価値は700億円以上に - GIGAZINE





しかし、2023年に入ってMariaDBはデータベース事業の縮小、衛星画像や関連ファイルタイプの分析を行う地理空間事業からの撤退などを進めたほか、従業員の3分の1を解雇したり経営陣を交代したりといった動きも進んでおり、存続が危ぶまれていました。



そんなMariaDBに対し、K1 Investment Managementが2024年2月19日に買収のオファーを持ちかけたことが明らかになりました。K1 Investment Managementによると、MariaDBの全株式を1株当たり55セント(約82円)で購入することを提案しているとのこと。なお、2月5日時点でのMariaDBの企業価値は約3700万ドルに上ります。





MariaDBによると、今回のK1 Investment Managementからのオファーはあくまで未承諾の拘束力のない提案であり、必ずしも買収につながるとは限らないとのこと。またMariaDBは2024年3月29日までにK1 Investment Managementに対して買収のオファーを受けるための関連書類を提出するか、オファーを受けないことを表明する必要があります。