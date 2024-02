SF分野の権威ある「ヒューゴー賞」の審査委員会が中国で問題になりかねない作家を最終選考から除外していたことが判明

ヒューゴー賞 は世界で最も歴史の古いSF・ファンタジー文学賞であり、世界のどこかで毎年開催される 世界SF大会(ワールドコン) で受賞作が発表されます。2023年のワールドコンは中国の 成都 で 開催されました が、審査委員会がヒューゴー賞の最終選考作から「中国で問題になりかねない」として複数の作品や作家を除外していたことが判明しました。 The 2023 Hugo Awards: A Report on Censorship and Exclusion - File 770 https://file770.com/the-2023-hugo-awards-a-report-on-censorship-and-exclusion/

2024年02月20日 07時00分00秒 in メモ, Posted by log1h_ik

