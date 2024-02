2024年02月20日 12時30分 ハードウェア

世界初のマイクロコンピュータ2台がハウスクリーニング業者により発見される



1972年に発売されたマイクロコンピュータ「Q1」がロンドンの家屋から見つかりました。現存する同製品は多くなく、今回の発見は大きな収穫でした。



報道によると、イギリスを拠点とする廃棄物処理会社のジャスト・クリアがとある家を掃除していたところ、無造作に置かれた箱から「Q1」2台が発見されたとのこと。





Q1はアメリカのQ1 Corporationという会社によって作られたコンピューターです。「Intel 8008」という8ビットのCPUが使われており、最大クロックは800KHz、16KBのメモリを処理することができたデバイスで、当時は先駆的な製品でした。



Q1 Computer First Microcomputer - YouTube





1970年代に一定の流行を見せたQ1ですが、Altair 8800の登場などにより陰りが見え、次第に消えていった模様。イギリスには数台しか輸入されず、国内には今回発見された2台を含めて合計3台しか残っていないそうです。





その歴史的価値から、ジャスト・クリアが見つけたQ1はキングストン大学により一般公開されました。同大学のコンピューター専門家であるポール・ニーブ氏は「1970年代と1980年代の開発者たちは現代のあらゆるデバイスの基礎を築きました。こうした先駆者たちがいなければ、PCやMac、AppleやAndroidスマートフォンはなかったでしょう。キングストン大学で世界最古のマイクロコンピュータを2台も展示できるのは本当にうれしいことです」と語りました。



なお、公開終了後はオークションにかけられるか、個人バイヤーに売却されることが予想されています。